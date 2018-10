Des bons coups au Kamouraska

Crédit photo : Courtoisie

La deuxième édition de la soirée de reconnaissance régionale des Bons coups du Kamouraska s’est tenue le jeudi 11 octobre, à l’Édifice municipal de Mont-Carmel, permettant ainsi d’honorer le bon coup de chacune des 17 municipalités.

Dans un décor et une ambiance rappelant les fêtes du 150e de la municipalité hôtesse, ce sont plus de 115 personnes qui s’étaient déplacées pour l’occasion. L’événement visait la valorisation des initiatives locales et régionales tous secteurs confondus.

Le processus de choix des bons coups a débuté en janvier dernier. Mme Thérèse Brodeur, conseillère en développement rural, indique que « ce sont principalement des actions municipales qui ont été choisies, mais cela déborde également au niveau des actions communautaires et des entreprises privées. »

Un comité organisateur a travaillé à la réalisation de cette soirée. Il était formé d’acteurs du Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent, secteur Kamouraska (CISSSK), de la Société d’aide au développement des collectivités du Kamouraska (SADC), de la municipalité de Mont-Carmel ainsi que de la MRC de Kamouraska.

« Cette remise de prix permet de valoriser les initiatives locales qui proviennent de différents horizons et qui méritent d’être connues. L’implication citoyenne des Kamouraskoises et des Kamouraskois représente un trésor pour le développement de nos communautés et de notre région », de mentionner le préfet élu, M. Yvon Soucy.

« C’est avec beaucoup de fierté que nous avons accueilli la deuxième édition de la soirée reconnaissance. Cet événement à caractère unique ravive la fierté de nos gens. Les bénévoles sont précieux puisqu’ils mettent beaucoup d’ardeur à la réalisation de leurs projets et de leurs activités », de dire le maire de Mont-Carmel, M. Pierre Saillant.

L’activité se tient tous les deux ans. Vous pourrez découvrir les bons coups en visionnant les capsules réalisées par la Télévision communautaire du Kamouraska (TVCK) qui seront diffusées sur la page Facebook de la MRC de Kamouraska.