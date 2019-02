Bonnes performances en judo à la finale régionale

Crédit photo : Courtoisie

Dimanche dernier se tenait à Beauport la finale régionale pour les Jeux du Québec, à laquelle six judokas du club de La Pocatière ont pris part. Ces jeunes étaient dans les catégories U12 et U14. Au terme de cette journée, les six athlètes de l’Équipe Élite-Avantis sont revenus avec une médaille au cou dont cinq avec l’or.

Chez les U12, les trois représentants du club Judo-La Pocatière, soit Marc-Antoine Pelletier de Sainte-Anne-de-laPocatière, Mathis-Olivier Lizotte de La Pocatière et Charles Dubé de Saint-Onésime ont remporté tous leurs combats pour ainsi atteindre la première marche du podium. Chez les U14, les trois judokas ont fait de même, soit Marie-Jeanne Pelletier de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, Justin Lizotte de La Pocatière pour l’or et Omar Mazouzi de La Pocatière pour le bronze. Les six athlètes étaient dans des catégories différentes de poids.

Deux judokas en étaient à leur première expérience à ce niveau, soit Marc-Antoine et Marie-Jeanne, frère et sœur. D’ailleurs, Marc-Antoine a été celui qui a connu la meilleure journée avec un cumulatif de 37 points, suivi par Justin Lizotte et Mathis-Olivier Lizotte pour un cumulatif de 30 points.

Suite à la compétition régionale des jeux du Québec pour la région Est-du-Québec dont le club Judo-La Pocatière fait partie, Justin Lizotte a été sélectionné pour faire partie de l’équipe de judo pour l’Est-du-Québec. À Amqui, i il a remporté tous ses combats, même s’il a été surclassé chez les moins 50Kg alors qu’il fait habituellement les moins 46 kg. Raphael Bernier ceinture noire deuxième dan et entraîneur au club de La Pocatière a été retenu pour jouer le rôle d’accompagnateur-entraîneur pour l’Équipe de Judo Est-du-Québec qui couvre de La Pocatière à la Gaspésie. Rappelons que les jeux du Québec se dérouleront à Québec pendant la semaine de relâche en mars.