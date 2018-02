Une bonne relève en judo

C’est la fin de semaine dernière à Beauport que se tenait la finale régionale des jeux du Québec et le Club Judo-La Pocatière était représenté par quatre judokas. Au terme de la journée, trois sont revenus avec une médaille au cou.

Dans la catégorie U -12, Mathis-Olivier Lizotte de La Pocatière et Charles Dubé de Saint-Onésime-d’Ixworth ont remporté tous leurs combats pour repartir avec la médaille d’or. Mathis-Olivier et Charles ont fait beaucoup de progrès depuis qu’ils ont rejoint l’Équipe Élite-Dynaco alors qu’auparavant ils étaient au programme Judo-École. Pour sa part, Omar Mazouzi en était à se première expérience dans une compétition régionale et n’a pu atteindre le podium. Aussi, Justin Lizotte de La Pocatière a remporté la médaille d’argent chez les U-14 moins 38kg. Camille Lemieux, ceinture marron, agissait comme entraîneuse après avoir terminé sa formation PNCE niveau 1.

Les prochaines sorties sont au Saguenay le 10 février pour une compétition de sélection pour le championnat Canadien, le 17 mars à Rivière-du-Loup pour une compétition interzone et le championnat régional, région de Québec, le 25 mars. Enfin les 7 et 8 avril à Amqui, les judokas sont invités pour le Championnat provincial.