Une bonne dose de new country signée Matt Lang

Crédit photo : Photo tirée de Facebook

Son nom fait anglophone et il chante en anglais, mais ne vous méprenez pas, Matt Lang est bien « un pure laine » comme on dit par chez nous. Mais cela ne l’empêche pas pour autant d’avoir un faible pour la vague new country en provenance des États-Unis et dans laquelle s’inscrit son premier EP de sept chansons lancé en septembre dernier.

Repêché par Marc Dupré et ensuite volé par Éric Lapointe lors de la 3eédition de La Voix à TVA, Mathieu Langevin, alias Matt Lang, a fait beaucoup de chemin depuis. Après un bref détour dans la musique folk, l’artiste a choisi de revenir à ses racines country pour la production de son plus récent EP. « Le country, c’est une histoire de famille chez moi. C’est la musique que j’écoutais à la maison, quand j’allais à la pêche avec mon grand-père et quand j’ai commencé à jouer dans les festivals », raconte-t-il.

« Je voulais capter le plus possible l’essence du son “americana” qu’on retrouve chez les grands du country américain. » – Matt Lang

Passionné de country américain, il a fait le choix de se rendre à Nashville au Tennessee, la plaque tournante de cette industrie chez nos voisins du sud, pour l’enregistrement de son album. « Je voulais capter le plus possible l’essence du son “americana” qu’on retrouve chez les grands du country américain », explique-t-il.

Mission accomplie, car à l’écoute de son EP, la production signée Danick Dupelle d’Emerson Drive (un autre Québécois) n’a rien à envier aux artistes new country du moment. D’ailleurs, dans le cadre de son spectacle, Matt Lang se permet même quelques reprises de ces étoiles du country américain, dont Chris Stapleton et l’incontournable Johnny Cash. « L’album a sept chansons, donc c’est sûr que je m’amuse à puiser dans le répertoire américain pour le spectacle. Dans l’ensemble, je dirais que c’est un show très festif où on ne s’ennuie pas », de mentionner l’artiste.

Et si l’envie vous prenait de danser? Ne vous retenez pas! Assurez-vous seulement que la salle le permet. « Je crois que la danse contribue beaucoup à cet intérêt croissant pour la musique country au Québec depuis quelques années. J’ai arrêté de compter le nombre de danses différentes que j’ai vu se déployer en spectacle sur ma chanson Love Me Some You. C’est un beau cadeau de voir ça », déclare-t-il.

Voyez Matt Lang à la Salle Promutuel Assurance de Montmagny le jeudi 18 avril 20 h. Billets en vente sur adls.ca.