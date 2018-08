Bonjour la visite toujours aussi populaire

Crédit photo : Pierre-Luc Rivard

Le Festival Bonjour la visite est toujours aussi populaire, comme en fait foi le succès rencontré cette année dans le cadre de la 16e édition. À défaut d’avoir des chiffres exacts, la présidente Emilie Poulin, estime que plusieurs activités ont battu des records de participation.

L’heure était au bilan le 6 août au matin pour l’équipe de bénévoles du Festival Bonjour la visite. La 16e édition étant à peine terminée, la présidente Emilie Poulin n’était toujours pas en mesure de faire le décompte officiel du nombre de visiteurs pour cette année. Néanmoins, plusieurs activités ont battu des records, selon elle. « Notre dimanche soir, avec la chanteuse country Guylaine Tanguay, n’a jamais été aussi fort. En plus, cette année c’est la première fois que tous nos repas du jeudi, vendredi et samedi ont été vendus », s’est-elle exclamée.

« Notre dimanche soir, avec la chanteuse country Guylaine Tanguay, n’a jamais été aussi fort. En plus, cette année c’est la première fois que tous nos repas du jeudi, vendredi et samedi ont été vendus. » – Emilie Poulin

La recette de ce succès est assurément la diversité. À titre d’exemple, les spectacles musicaux qui naviguent entre le rock, la pop et le country permettent de rejoindre des publics totalement différents. Les tournois sportifs, quant à eux, plaisent aux familles. « Nos tournois doivent rejoindre environ 1000 personnes. Au soccer, on a en moyenne une trentaine d’équipes. Ajoutez à cela les parents et les amis qui viennent regarder et ça monte vite », d’ajouter la présidente.

Outre le succès rencontré cette année par ce 16e festival, Bonjour la visite a vu son commanditaire officiel des dernières années, Xploret, confirmer sa participation jusqu’en 2020. L’an prochain, la présidence de la 17e édition doit être assumée par Édith Lévesque, représentante des ventes à l’hebdomadaire Le Placoteux. Néanmoins, Emilie Poulin assure qu’elle continuera de s’impliquer. « C’est colossal Bonjour la visite, mais si ça fonctionne si bien, c’est grâce aux bénévoles. Tous ont une tâche à faire et ils la font bien. Une fois qu’on est rodé, pourquoi on s’en irait », questionnait-elle.