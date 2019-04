Bonification du service de francisation aux immigrants

Crédit photo : Stéphanie Gendron

La récente diversification de la provenance et des statuts des immigrants qui choisissent la région pour y travailler a amené le centre d’éducation des adultes de Kamouraska-Rivière-du-Loup à proposer les cours de francisation différemment, entre autres, directement en entreprises ou à distance.

Le centre d’éducation des adultes offre des cours du genre depuis plusieurs années, mais il a été appelé à spécialiser et préciser son offre depuis un an ou deux, alors que le type d’immigrants à venir travailler dans la région a changé.

D’ailleurs, sur la centaine qui apprend le français de Rivière-du-Loup à La Pocatière, au moins 20 % ne connaissaient pas ou ne connaît pas du tout le français. Certains n’ont pas reçu d’éducation dans leurs pays d’origine et signaient leurs noms avec un X.

Actuellement, le centre offre trois types de formations : en classe à Rivière-du-Loup, La Pocatière et Saint-Alexandre (environ 80 élèves), en entreprise à l’Hôtel Universel et chez Premier Tech à Rivière-du-Loup (près de 20 élèves) et en cours de francisation à distance avec la Compagnie Normand de Saint-Pascal et Aliments Asta de Saint-Alexandre (une dizaine).

Dans ce dernier cas, il s’agit d’un projet-pilote depuis janvier dernier. L’entreprise paie la licence numérique pour que l’immigrant apprenne le français et un suivi est fait. « Il y a des rencontres au moins toutes les deux semaines, que ce soit virtuel ou sur place. C’est un projet-pilote qui a été mis en place pour des travailleurs où ce n’était pas possible en classe ni en entreprise », a dit l’enseignante Kathleen Shea. Le centre n’exclut pas la possibilité d’élargir cette offre actuelle, soit à distance.

À l’Hôtel Universel, l’entreprise offre les cours directement sur place et durant les heures de travail. On retrouve, entre autres, des demandeurs d’asile. L’hôtel a même acheté une maison tout près et l’a transformée en maison de chambres. La professeure travaille d’ailleurs avec les outils de l’entreprise, comme les inventaires. « Une partie du contenu de cours est adaptée à notre réalité d’hôteliers, ce qui aide nos travailleurs étrangers à comprendre les éléments clés de leur milieu de travail », indique Joanna Lortie, vice-présidente de l’Hôtel Universel. Sur le territoire de la MRC de Rivière-du-Loup, 1500 personnes sont immigrantes et on compte 161 enfants dans les écoles primaires et secondaires, dont 13 suivent des cours de francisation.