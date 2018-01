Bombardier Transport : une campagne Centraide hors du commun

Crédit photo : Courtoisie

Avec une campagne annuelle moyenne d’environ 13 000 $ par année à laquelle s’ajoute la contribution de la Fondation J.-Armand à hauteur de 15 000 $, Bombardier se démarque depuis longtemps quant à l’impact dans la communauté.

Or, en 2017, la campagne auprès des employés vient de se terminer avec une hausse incroyable de 112 % pour atteindre 27 179 $. Avec la Fondation, on parle donc d’une contribution totale de 42 179 $. La responsable de ce succès est Mme Dominique Troie et son équipe.

Rappelons que Centraide lutte contre la pauvreté et l’exclusion.