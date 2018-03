La Bolduc à Montmagny dès sa sortie

Crédit photo : Courtoisie

Le film québécois La Bolduc sera présenté à Montmagny dès sa sortie en salle pour deux semaines consécutives. À compter du samedi 7 avril jusqu’au mercredi 18 avril, les cinéphiles de la région pourront découvrir l’histoire marquante de cette chanteuse folklorique.

L’histoire prend racine à Montréal au début du XXe siècle, avec fond de crise économique des années 30, ainsi que les premiers balbutiements de la lutte pour les droits de la femme. Pour sortir sa famille de la misère, Mary Rose Anna Travers, dit La Bolduc, devient chanteuse pour finalement « arrêter de tirer le Diable par la queue ».

Native de Newport en Gaspésie, La Bolduc mariait l’humour et l’actualité dans ses textes simples qui trouvaient écho dans le quotidien des gens. Sa voix devient alors celle d’un peuple. Le scénario retrace sa carrière fulgurante, son mariage difficile et sa relation tumultueuse avec sa fille aînée, Denise, qui jouait du piano sur les disques de sa mère et rêvait de faire également de la scène. Le rôle-titre de La Bolduc est porté par Debbie Lynch-White.

Les billets cinéma sont déjà en vente au www.adls.ca, par téléphone au 418 241-5799 ou chez Jean Coutu Montmagny.