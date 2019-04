Le blues et le rock’n’roll revisités

Crédit photo : Courtoisie

Le 26 avril prochain à20 h, le blues et le rock’n’roll seront revisités grâce au talent de Mississippi Heat.

Mississippi Heat joue un blues tout à la fois classique et unique, car s’il est imbibé du « Chicago Blues », on peut aussi entendre l’influence du boogie et du swing, des rythmes latins, des arômes des Caraïbes, et du funk. Disons que Pierre Lacocque, leader et fondateur du groupe, aime bien sortir des sentiers battus. Gageons que ces musiciens d’exception vous en feront voir de toutes les couleurs à la salle Promutuel Assurance.