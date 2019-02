Un bloc à logements évacué à cause du poids de la glace

Crédit photo : Maxime Paradis

Le pire a été évité, jeudi matin à Saint-Pacôme, alors que le toit d’un bloc à logements de la rue des Draveurs menaçait de s’effondrer sous le poids de la glace. Lors de l’intervention des pompiers, ils ont pu constater que des chevrons soutenant la toiture avaient déjà cédé.

Selon Christian Gagnon, directeur de la Régie intermunicipale en protection incendie du Kamouraska Ouest, les pompiers sont intervenus tout de suite après qu’une locataire habitant le troisième étage ait logé un appel au 911 vers 6 h 30. « Elle avait entendu de solides craquements et une bonne fissure était apparue à son plafond. À notre arrivée, on a fait une inspection de l’entretoit et on a constaté que cinq chevrons avaient cédé », raconte-t-il.

Tout le bâtiment a aussitôt été évacué par mesure préventive. « Il devait y avoir un pied de glace par endroit, sinon plus, principalement à l’arrière de la toiture. Il y avait aussi de bonnes fissures au plafond dans d’autres logements », d’ajouter Christian Gagnon.

Depuis, les 12 locataires habitant le bâtiment n’ont toujours pas été autorisés à regagner leur appartement. Christian Gagnon mentionne que cela pourrait prendre encore quelques jours. « On a demandé au propriétaire de dégager la toiture et un entrepreneur doit passer en après-midi pour constater les dégâts dans l’entretoit. Les locataires pourront retourner à leur domicile quand tout aura été sécurisé. »