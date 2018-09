Un bilan positif, une communauté tissée serrée

Crédit photo : Courtoisie

La Corporation des fêtes et évènements culturels de Saint-Jean-Port-Joli (COFEC) est fière d’avoir, encore une fois, contribué à la diversité de l’offre événementielle culturelle avec la tenue de cinq évènements en 2018 qui ont connu un grand succès auprès de la clientèle citoyenne et touristique : la Fête d’hiver, les Concerts d’été du parc Chanoine-Fleury, la Biennale de sculpture, la Fête des chants de marins et les Violons d’automne.

La COFEC dresse un bilan positif des éditions 2018 de ses évènements membres avec des résultats de fréquentation record atteignant les 32 000 festivaliers, une implication non négligeable de 210 bénévoles, dont 25 administrateurs organisateurs et une hausse des revenus de commandite de 11 %. La COFEC tient d’ailleurs à remercier tous les partenaires ayant participé à la campagne de financement 2018 qui a permis d’atteindre un grand total de 151 000 $.

« Il est impressionnant de constater à quel point la communauté de Saint-Jean-Port-Joli est tissée serrée et encore plus de voir les gens d’affaires de la MRC de L’Islet et de la MRC de Montmagny s’y rallier. Merci aux entrepreneurs d’appuyer le développement de l’événementiel et de croire en la vitalité culturelle de notre localité », de mentionner Ariane Pelletier, directrice générale de la corporation.