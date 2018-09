Bilan estival de 17 médailles en athlétisme pour le Collège

Crédit photo : Courtoisie

La saison en athlétisme 2018 des Wisigoths du Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière s’est terminée sur une note des plus apositives au cours de l’été. Tout d’abord, les 8, 9 et 10 juin derniers, 17 athlètes des Wisigoths représentaient la région de Québec–Chaudière-Appalaches à Chicoutimi lors du championnat provincial d’athlétisme scolaire extérieur du Réseau du sport étudiant (RSEQ-QCA).

Ces 17 athlètes-étudiants ont remporté pas moins de 13 médailles provinciales, contribuant fortement aux trois titres de champions provinciaux par équipe remportés par le RSEQ-QCA dans les catégories benjamin masculin, cadet masculin et juvénile masculin. Julien Bourgault (Saint-Jean-Port-Joli) a terminé sa carrière au niveau scolaire en méritant pour la troisième année consécutive le titre de champion provincial au 100 mètres juvénile masculin, avec un temps de 10,96 secondes, restant ainsi invaincu au 100 mètres au niveau juvénile scolaire lors des trois dernières années. Anne St-Amand (La Pocatière) a, quant à elle, remporté le 3000 mètres marche avec un temps de 10 minutes 40 secondes, le meilleur temps au Canada sur la distance cette saison, se qualifiant ainsi au sein d’Équipe Québec pour les championnats canadiens jeunesse de cet été.

Mentionnons aussi les médailles d’or pour Rosalie St-Amand (La Pocatière) au 800 mètres marche benjamin, Émile Pigeon (Saint-Pascal) au relais 4 X 100 mètres benjamin; les médailles d’argent pour Élisabeth Potvin (Saint-Pamphile) au lancer du poids, Samuel Thériault (La Pocatière) au lancer du disque juvénile, Philippe Morneau-Cartier (La Pocatière) au 3000 mètres, Anaïs Turmel (Saint-Jean-Port-Joli) au saut en hauteur cadet; ainsi que les médailles de bronze pour Jean-Thomas Mercier (Montmagny) au lancer du poids benjamin, Hugo Dionne (La Pocatière) au triple-saut cadet, Olivier Grégoire (Saint-Aubert) et Julien Bourgault au 4 X 100 mètres juvénile.

Ce championnat a clôturé une autre saison remplie de succès pour les Wisigoths qui ont remporté deux bannières de championnats régionaux en athlétisme en salle (cadet et juvénile masculin) ainsi que quatre bannières de champions régionaux par équipe en athlétisme extérieur (cadet masculin et féminin, juvénile masculin et féminin).

Championnat canadien à Ottawa

Par la suite, le 6 juillet dernier avait lieu le championnat canadien U20 (moins de 20 ans) à Ottawa, auquel participait Julien Bourgault. En effet, après une performance de 10,87 secondes en demi-finale, il a participé à la finale nationale où il a terminé huitième, affichant tout de même le cinquième meilleur temps de la compétition. Notons que son temps de 10,87 secondes est le meilleur temps junior au Québec dans les deux dernières années, lors de sa première année d’éligibilité sur trois au niveau junior (U20).

Quatre médailles aux Jeux du Québec

Enfin, du 28 au 31 juillet, six athlètes des Wisigoths ont représenté leur région respective en athlétisme lors des Jeux du Québec à Thedford Mines, soit Rosalie Drapeau, Anne St-Amand, Philippe Morneau-Cartier, Olivier Grégoire, Lauriane Grégoire (Saint-Aubert) et Anaïs Turmel. Au total, ces jeunes sont revenus avec pas moins de quatre médailles. D’abord, Philippe Morneau-Cartier est revenu avec la médaille de bronze au 3000 mètres masculin tandis qu’Olivier Grégoire a obtenu la médaille d’argent au décathlon juvénile. Par la suite, deux athlètes féminines sont montées sur le podium lors du 3000 mètres marche. Ainsi, la médaille d’or est revenue à Anne St-Amand tandis que Rosalie Drapeau (Saint-Roch-des-Aulnaies) a mérité la médaille de bronze.

Match Canada – États-Unis

Pour terminer, notons la magnifique performance d’Anne St-Amand qui s’est taillé une place au sein de l’Équipe nationale du Canada U20 (moins de 20 ans) pour le match Canada – États-Unis de 5 km marche, alors que le Canada a remporté le Challenge par équipe 2018.