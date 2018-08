Un bilan de mi-saison surprenant pour la SGRO

Crédit photo : Courtoisie

Malgré la chaleur et la sécheresse qui ont eu une incidence sur le niveau d’eau de la rivière, la Société de gestion de la Rivière-Ouelle (SGRO) se dit très surprise des résultats obtenus depuis le début de la saison en terme de fréquentation pour la pêche au saumon.

En six semaines, il y a eu un total de 48 jours de pêche sur la rivière, sans parler des activités d’initiation à la pêche tenue en début de saison qui ont toutes deux affiché complet. Un bilan qui réjouit la présidente, Nathalie Joannette. Selon elle, si la SGRO arrive à faire la démonstration qu’il y a du saumon en quantité suffisante dans la rivière, l’engouement risque fort d’exploser sur la Ouelle. « On est encore à déterminer si l’ensemencement de la rivière sera nécessaire. Il y a eu l’installation d’une barrière de comptage, mais on ne peut pas vraiment se fier au résultat, pour le moment, car elle nécessite encore des ajustements », concluait-elle.