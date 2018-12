Bilan de la dernière saison pour les Wisigoths

Crédit photo : Courtoisie

Après la perte d’un noyau de 11 joueurs de cinquième secondaire à la fin de la saison 2017, la saison 2018 s’annonçait sous le signe du changement pour l’équipe de football juvénile des Wisigoths du Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière au mois d’août dernier.

Ayant en tête l’objectif de participer aux séries éliminatoires avec une équipe composée en majorité de joueurs de 3e et 4e secondaire, les Wisigoths ont connu un début de saison difficile. Après une défaite lors du match d’ouverture de la saison, les joueurs juvéniles ont connu une belle progression de semaine en semaine. Ils ont fini la saison régulière avec une fiche de trois victoires et trois défaites, ce qui leur donnait une deuxième place au classement final de la saison régulière. En demi-finale, ils ont battu l’équipe de l’Escouade de l’École secondaire Saint-Charles (Bellechasse) par la marque de 41 à 6, obtenant ainsi leur laissez-passer pour la finale régionale qui avait lieu à Saint-Georges contre la Polyvalente Saint-François (Beauceville). Les Wisigoths juvéniles ont terminé leur saison avec une médaille d’argent au niveau régional après une défaite en finale. Thomas Pelletier (Saint-Onésime), Charles Bourgault (Saint-Jean-Port-Joli) et Simon Boucher (Saint-Eugène) ont connu une très forte saison dans le niveau juvénile et ont participé au Challenge des Étoiles du Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ).

Quant à eux, les Wisigoths benjamins ont également connu une saison remplie de succès. Avec la nouvelle formule de compétition régionale au niveau benjamin, les joueurs des Wisigoths ont pu se développer lors d’un jamboree constitué de trois showcases (deux parties de 30 minutes en temps continu lors d’un showcase) et de quatre matchs réguliers. Cette année, 29 joueurs ont participé au football benjamin au Collège. Il s’agit là du plus grand nombre de participants dans cette catégorie pour les cinq dernières années chez les Wisigoths. Du premier jamboree jusqu’au dernier match, les joueurs ont très bien progressé et leur saison s’est terminée avec deux victoires consécutives, soit une victoire de 32 à 0 contre l’École secondaire de l’Aubier suivie d’une seconde victoire de 46 à 38 contre le Collège Saint-Charles-Garnier.