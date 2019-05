Bienvenue aux travailleurs étrangers : Des Philippins en renfort à la Compagnie Normand de Saint-Pascal

Crédit photo : Courtoisie

La Compagnie Normand de Saint-Pascal a entamé un processus pour accueillir six travailleurs philippins, possiblement pour cet été.

Les autorisations ont été obtenues et la compagnie en est rendue à la phase des permis de travail. Six Philippins sont pressentis pour se joindre à l’équipe qui fabrique des remorques agricoles et routières, des wagons, transporteurs de balles, plates formes, bennes basculantes, des niveleuses, ainsi que des souffleuses à neige et des épandeurs de sel et de sable.

Sur les six, trois sont des soudeurs, un est machiniste et deux autres ont de l’expérience comme manœuvre.

« Ça fait trois ans qu’on fait du recrutement sans arrêt, il en rentre et il en sort pour toutes sortes de raisons. On grossit les rangs de l’entreprise. Les soudeurs sont des perles rares, les machinistes aussi. On emploie des gens de la région, mais le bassin de candidatures n’est pas très élevé. On se les arrache tous », a dit Alain Normand, PDG.

L’entreprise est en croissance et manque de main-d’œuvre, ajoute-t-il.

Présentement, des espaces de logements sont envisagés pour eux, à proximité de l’entreprise et des services. Des démarches ont aussi été effectuées pour demander la francisation à distance en entreprise au Centre d’éducation des adultes pour que les Philippins, qui ne parlent pas français, apprennent la langue. De plus, un travailleur philippin déjà établi travaille au sein de La Compagnie Normand, ce qui aidera à l’intégration. On espère leur venue pour juillet prochain.