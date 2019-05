Bienvenue aux travailleurs étrangers : Des actions concrètes pour faciliter l’intégration dans L’Islet

Crédit photo : Courtoisie

Plusieurs actions ont été réalisées dans la MRC de L’Islet depuis un an afin de faciliter l’intégration des travailleurs étrangers. Activités d’échanges interculturels, formations diverses et guides informatifs ne sont que quelques exemples de ce qui a été mis en branle.

Environ 45 personnes immigrantes ont été accompagnées par le Service d’accueil et d’intégration des nouveaux arrivants de la MRC de L’Islet depuis un an. La plupart d’entre eux travaillent actuellement dans des entreprises de L’Islet et de Saint-Pamphile, d’indiquer la coordonnatrice à l’accueil et à l’intégration des nouveaux arrivants Rachelle Després. « À elles seules, Fonderie Poitras et Amisco en accueillent près d’une trentaine », précise-t-elle.

« Nous sommes en place depuis seulement un an, mais déjà on sent que notre présence et l’accompagnement que nous offrons font une différence. Les commentaires que nous récoltons en lien avec les actions que nous posons sont très positifs. » – Rachelle Després

Ces travailleurs proviennent principalement des Philippines, de la Tunisie, de la France, de la Côte d’Ivoire ou même d’Amérique latine. « Dès la mise en place du service, on a commencé à tenir des formations en entreprises en collaboration avec Emploi-Québec. D’ici juin, on aura tenu cinq de ces formations en un an. Pour nos quatre premières, on avait une moyenne de 60 participants », de mentionner Rachelle Després.

Ces formations ont porté principalement sur le recrutement à l’étranger, la diversité culturelle et l’accueil et l’intégration de ces nouveaux employés. Deux autres s’adressant cette fois-ci aux municipalités de L’Islet et aux organismes ont eu lieu l’hiver dernier avec une participation oscillant autour de 25 personnes. « Les entreprises choisissent de faire venir des travailleurs étrangers, mais leur intégration dans la communauté dépend beaucoup de l’intervention des municipalités et des organismes du milieu », d’ajouter Rachelle Després.

Elle ajoute que deux autres formations de ce type ayant attiré autant de gens désireux de participer activement au processus d’intégration des immigrants au sein de la MRC ont aussi été offertes à la population dans la partie sud et nord du territoire. Un guide et un site internet recensant toutes les ressources disponibles afin de faciliter l’accueil et l’intégration de ces travailleurs ont aussi été développés et mis à la disposition des entreprises de la Région L’Islet.

Plusieurs activités, comme des rendez-vous musicaux et culinaires à saveur internationale et des 5 à 7 réseautages ont permis d'accueillir chaque fois autour de 70 personnes.

Francisation

Au courant de la prochaine année, la coordonnatrice à l’accueil et à l’intégration des nouveaux arrivants soulignait que la francisation de ces nouveaux arrivants figurait en tête des priorités. « On travaille là-dessus actuellement avec différents partenaires, car nos travailleurs temporaires devront faire une démarche de résidence permanente et ils auront un test de français à passer. »

La Commission scolaire de la Côte-du-Sud offrirait déjà quelques plages horaires de francisation du côté de Montmagny. « Mais l’objectif serait d’en obtenir quelques-unes dans L’Islet également », de conclure Rachelle Després.