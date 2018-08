Bientôt du wifi gratuit au cœur de Saint-Jean-Port-Joli

Crédit photo : Maxime Paradis

La Municipalité de Saint-Jean-Port-Joli rendra bientôt disponible du wifi gratuit à ses citoyens et visiteurs. Il s’agit d’un projet de près de 25 000 $ réalisé en collaboration avec TELUS et Informatique IDC à La Pocatière.

L’objectif recherché par ce projet est de mieux desservir principalement les touristes de passage à Saint-Jean-Port-Joli. La multiplication des téléphones intelligents et des applications nécessitant l’usage de données cellulaires incitent donc la Municipalité à être plus attrayante en offrant ce nouveau service gratuit. « On parle d’un wifi limité d’une durée maximale de 15 minutes. Passé ce délai, la personne doit se reconnecter, donc on n’entre pas en compétition avec les commerces ou les lieux d’hébergement qui eux offrent du wifi illimité », d’indiquer le maire, M. Normand Caron.

Pour déployer ce service, la Municipalité de Saint-Jean-Port-Joli utilisera le clocher de l’église. Normand Caron mentionne que cet emplacement doit offrir une portée suffisante aux utilisateurs au centre du village et qu’il est n’est pas exclus que le wifi puisse aussi être capté jusque dans le secteur de la marina. Des tests doivent toutefois être réalisés avant la date de mise en service officielle.