Bientôt un café communautaire chez Moisson Kamouraska

Crédit photo : Maxime Paradis

De plus en plus populaire à plusieurs endroits, un café communautaire verra bientôt le jour dans les nouveaux locaux de Moisson Kamouraska à La Pocatière. Ce dernier, qui doit ouvrir prochainement à raison de deux jours par semaine, s’inspirera de la soupe populaire en étant opéré par des bénévoles.

Il sera nommé O’Kaf de la 10, le « O » réfère à Moisson, le « K » à Kamouraska et le « 10 » à l’ancien dépanneur « de la 10 » qui avait jadis pignon sur rue à cet endroit. Présenté aux personnes fréquentant la soupe populaire le mardi 21 mai dernier, le projet s’inscrit dans la même logique et doit justement prendre la relève de cette dernière pour la saison estivale. « Notre soupe populaire va faire relâche pour des raisons logistiques et elle sera de retour à l’automne. En attendant, les gens pourront venir prendre un café les mardis et mercredis de 13 h à 17 h », d’indiquer Mireille Lizotte, directrice générale de Moisson Kamouraska.

« Plusieurs réguliers nous le répètent à quel point c’est un service essentiel pour eux. Souvent, c’est le seul moment qu’ils ont dans la semaine pour socialiser et manger un repas préparé. » – Mireille Lizotte

Pour l’organisme, il était impensable de ne pas continuer à offrir un service permettant de briser l’isolement chez les personnes vulnérables. D’autant plus que la soupe populaire a remporté un réel succès depuis son lancement en novembre avec un total de 800 personnes servies et un nombre incalculable de gens qui auraient bien aimé rester pour une partie de l’après-midi, une fois le service de repas terminé. « Plusieurs réguliers nous le répètent à quel point c’est un service essentiel pour eux. Souvent, c’est le seul moment qu’ils ont dans la semaine pour socialiser et manger un repas préparé », d’ajouter la directrice.

Toutefois, avec le projet de café communautaire, pas question de repas pour le moment. Mireille Lizotte ne l’exclut pas à l’avenir, tout comme prolonger les heures d’ouverture en matinée. Pour le moment, l’objectif est plutôt de développer des activités qui permettront d’animer les après-midi d’ouverture. « Ça peut être des ateliers de tricotage ou des petits cours d’informatique », mentionne-t-elle à titre d’exemple.

Quant au café qui sera servi, une torréfaction spéciale « O’Kaf de la 10 » a été créée par la Brûlerie du Kamouraska, aussi connu sous le nom de Brûlerie de l’Est. L’ouverture officielle du café communautaire aura lieu le 11 juin prochain.