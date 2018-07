Bientôt le 3e festival international Eurochestries

Crédit photo : Courtoisie

Plus que quelques semaines avant l’ouverture officielle du troisième festival international Eurochestries du Kamouraska orchestré par le Camp musical St-Alexandre. Le coup d’envoi, tout en musique, sera donné au complexe municipal de Saint-Alexandre-de-Kamouraska dès 19h30 le vendredi 10 août et toute la population y est conviée.

Rappelons que c’est du 10 au 14 août prochains que le Kamouraska accueillera la troisième édition du festival. Des orchestres de jeunes musiciens présenteront cinq concerts en trois soirs simultanément à travers le Kamouraska.

Les concerts se tiendront à 19h30 les 11-12 et 13 août. À l’intérieur de leurs églises respectives, les municipalités de Saint-André et de Mont-Carmel accueilleront les orchestres et la population le 11 août. Le lendemain, ce seront Kamouraska et Saint-Gabriel-Lalemant et le 13 août, Sainte-Hélène-de-Kamouraska. Ces orchestres provenant de différents pays du monde se retrouveront sur la même scène lors du magnifique spectacle de clôture prévu le mardi 14 août à l’église de Saint-Pascal.

Tous les concerts sont à 19 h 30 et à contribution volontaire. La programmation complète est disponible au www.campmusical.com.