La bibliothèque municipale de La Pocatière se transforme en espace communautaire

Crédit photo : Courtoisie

Il y a un an, propulsée par l’initiative d’un groupe de citoyens, la bibliothèque municipale de La Pocatière entamait une réflexion pour transformer le lieu en un espace communautaire.

Plusieurs bibliothèques au Québec ont modifié leur offre dans les dernières années pour mieux répondre aux besoins de leur clientèle et s’adapter aux nouvelles réalités et aux nouvelles technologies.

Depuis quelques mois, des démarches de consultation et d’évaluation ont été mises en place pour ce projet. Cinq espaces ont été ciblés, leur concept et leur aménagement restent encore à définir, dont un espace de livres et lecture, une exposition, un espace jeunesse et famille, un espace de rencontre et un espace média lab.

Les objectifs de ce projet sont de mettre en œuvre une proposition citoyenne, de créer un lieu de rencontre et de réseautage. Cet espace contribuera également à donner un vent de fraîcheur à la bibliothèque.

De plus, dans le but de valoriser le savoir immatériel, l’espace pourra être utilisé par les organismes de la région qui souhaitent animer des ateliers dans le cadre d’une programmation commune. Il s’agit d’offrir aux organismes et aux citoyens un espace qu’ils pourront utiliser pour bonifier leur offre respective.

C’est l’entreprise Visages régionaux qui coordonnera le travail des comités. D’ailleurs, tous les citoyens et organismes qui se sentent interpellés par le projet et qui souhaitent participer à la mise sur pied de cet espace unique à La Pocatière sont invités à se joindre au comité de travail. Le rôle du comité sera de définir les besoins en aménagement ainsi que l’offre de service et le fonctionnement de chaque espace. Il s’agira également de trouver une formule permettant de créer une synergie entre eux.

La première rencontre du comité de travail aura lieu au début du mois de mai. Pour vous impliquez, manifestez-vous auprès de Visages régionaux : 581 337-3727 ou info@visagesregionaux.com.