Bernard Généreux rencontre les élus municipaux

Crédit photo : Courtoisie

Le mercredi 17 janvier dernier, le député de Montmagny-L’Islet-Kamouraska-Rivière-du-Loup, Bernard Généreux, a rencontré une cinquantaine d’élus municipaux et leurs représentants. Cette activité a pour but de partager des connaissances afin de favoriser des rapports plus fluides entre les deux paliers de gouvernement.

Plusieurs enjeux ont été abordés : le financement des infrastructures et les finances publiques fédérales, les mises à jour à propos de la couverture du réseau cellulaire en région, la promotion de programmes pour appuyer les projets de développement dans les municipalités, l’importance de consolider des liens pour favoriser le recrutement de travailleurs étrangers et la mise sur pied d’une journée favorisant l’activité physique à travers le comté.

Étaient aussi présents à cette rencontre Michael Chong, ministre du cabinet fantôme responsable de l’Infrastructure, des Collectivités et des Affaires urbaines et Gérard Deltell, ministre du cabinet fantôme responsable du Conseil du Trésor.

En vue de la Tournée agroalimentaire qui aura lieu du 1er avril au 30 septembre, le député Généreux a invité les représentants des citoyens à suggérer des entreprises agroalimentaires de toutes les tailles, œuvrant dans les secteurs de la production, de la transformation, de l’enseignement ou de l’innovation (recherche et développement) afin qu’il leur rende visite.

Deux entrepreneurs de la région se sont adressés à l’assemblée pour leur faire part de leurs initiatives et observations.