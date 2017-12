Bernard Généreux, président d’honneur du Défi Vélo André-Côté 2018

Crédit photo : Courtoisie

La Fondation André-Côté est fière de présenter le président d’honneur de la huitième édition du Défi Vélo André-Côté. Il s’agit d’un entrepreneur, d’un homme d’affaires et d’un politicien bien implanté dans le terreau kamouraskois, M. Bernard Généreux, député fédéral de Montmagny-L’Islet-Kamouraska-Rivière-du-Loup.

C’est avec grand plaisir qu’il a accepté la présidence d’honneur. Il s’est engagé à faire la promotion de cet événement tout au long de l’année à venir. Ce rassemblement sportif est déjà bien connu au Kamouraska et fait rayonner la région à travers le Québec. Il s’inscrit comme un incontournable des circuits cyclistes estivaux. « À l’été 2016, j’ai participé pour la deuxième fois au Défi Vélo André-Côté. J’ai adoré mon expérience, particulièrement au plan humain. Je me souviens, le peloton du circuit de 75 km avec lequel j’ai pédalé avait pris le temps de s’arrêter à la Seigneurie des Aulnaies. Les paysages qui s’offrent aux cyclistes sont à couper le souffle, c’est pourquoi il est facile pour moi de vanter ce Défi. Pour 2018, j’ai pris la résolution de mettre en priorité les saines habitudes, dont la pratique d’exercices physiques dans mon quotidien, ainsi ce rôle de parrain d’honneur est tout désigné », affirme le député.

Le défi, qui aura lieu le samedi 7 juillet 2018, appelle à la générosité et au dépassement des participants qui emprunteront les différents parcours. Les cyclistes effectueront des boucles de vitesses et de kilométrages variés à travers les municipalités du Kamouraska selon les défis propres à chacun. « Mon souhait est de dépasser l’objectif en terme de nombre de participants et d’argent amassé. Les retombées de cet événement d’envergure auront un impact immense dans la collectivité. Ces fonds permettront de rendre accessibles une gamme de services d’entraide, d’accompagnement, de confort et de soutien aux personnes atteintes d’un cancer ou d’une maladie incurable ainsi qu’à leurs proches. C’est un apport social inestimable complémentaire aux services offerts par le système de santé », déclare Bernard Généreux.

Dès janvier, les participants pourront s’inscrire via le site Internet du Défi, découvrir l’ensemble des activités et visualiser les parcours qui leur seront proposés. D’ici là, ils sont invités à amorcer leur recherche de commanditaires et de donateurs pour appuyer la cause du Défi Vélo André-Côté. Pour davantage de renseignements, vous pouvez rejoindre les bureaux de la Fondation au 418 856-4066.