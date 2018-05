Bernard Généreux président d’honneur du 2e Govember

Crédit photo : Courtoisie Équipe Bernard Généreux

Le GOvember a déjà son président d’honneur pour sa 2e édition. Député fédéral de Montmagny—L’Islet—Kamouraska—Rivière-du-Loup, M. Bernard Généreux a accepté d’être un des fiers représentants de la cause de la santé masculine sur le territoire de la Côte-du-Sud.

Attaché à l’initiative dès son lancement l’an dernier au Kamouraska, M. Généreux n’a pas hésité à montrer son soutien à la cause en participant à différentes activités organisées par l’équipe du GOvember, mais également en arborant fièrement la moustache durant tout le mois de novembre. Loin d’être passée inaperçue, cette dernière a beaucoup fait jaser ses collègues de la colline parlementaire qui n’ont pas manqué de la voir briller lors de ses différentes interventions à la Chambre des communes.

« C’est le but de l’opération, de faire parler les gens. Encore aujourd’hui, la santé masculine est un sujet tabou chez les hommes et ils sont encore trop peu nombreux à s’en préoccuper. Chez nous, grâce au GOvember, non seulement on sensibilise, mais on le fait maintenant dans le plaisir. En plus, l’événement apporte des retombées positives auprès des entreprises du milieu et de nos organismes locaux dédiés à la santé masculine », de déclarer le député.

Ambassadeurs

Comme M. Généreux partagera son temps entre la Côte-du-Sud et Ottawa, en novembre prochain, il sera appuyé dans son rôle par des ambassadeurs que l’équipe du GOvember présentera sous peu. Néanmoins, Bernard Généreux promet d’être actif et il réserve même de belles surprises aux gens de la région, au cours du mois de novembre. « Mon équipe et moi planifions une activité spéciale à La Pocatière vers la mi-novembre. Les détails seront bientôt connus », a-t-il ajouté.

D’ici là, Cathy, Maxime, Mino et Samuel continuent la préparation de l’édition 2018 du GOvember en collaboration avec différents partenaires de la Côte-du-Sud. Certaines initiatives doivent même avoir lieu dans les prochains jours. Surveillez la page Facebook du GOvember pour en savoir davantage.