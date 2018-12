Bernard Généreux fait le point sur la fin de la session parlementaire de l’année 2018

Crédit photo : Courtoisie

La Chambre des communes ayant cessé ses travaux à l’édifice du Centre de la cité parlementaire à Ottawa le 13 décembre 2018, le député Bernard Généreux tient à revenir sur les sujets qui l’ont marqué au cours de l’automne, et ceux qui demeureront dans l’actualité d’ici la prochaine élection fédérale prévue en octobre 2019.

L’enjeu des finances publiques demeure une situation préoccupante pour le député de Montmagny―L’Islet―Kamouraska―Rivière-du-Loup et l’opposition conservatrice. M. Généreux rappelle que le Parti libéral de Justin Trudeau s’était engagé en 2015 à trois déficits « modestes » d’environ 10 milliards $ par année, ainsi qu’un retour à l’équilibre budgétaire pour l’année 2019, mais que finalement, les déficits cumulatifs atteindront près de 80 milliards $ de nouvelles dettes après les quatre années au pouvoir du gouvernement Trudeau.

Hormis les hausses d’impôts qui sont à prévoir pour rembourser les dettes additionnelles assumées par le gouvernement actuel, M. Généreux a dénoncé le plan libéral d’imposer une nouvelle taxe carbone pancanadienne qui risque de faire augmenter le coût de la vie, surtout en milieu rural où on retrouve des populations vieillissantes avec des revenus fixes.

En matière de libre-échange, le député Bernard Généreux a dénoncé l’échec du gouvernement Trudeau dans le cadre de la renégociation de l’ALÉNA. Il a partagé l’avis des agriculteurs de la circonscription qui dénoncent les concessions additionnelles de parts de marché aux Américains dans le secteur laitier, et a exprimé sa grande déception à l’effet que l’AEUMC ne règle toujours pas le dossier délicat des tarifs douaniers sur le bois d’œuvre et l’aluminium, des secteurs qui touchent particulièrement la région et tout le Québec.

« Le premier ministre a tout donné à Donald Trump, sans rien demander en retour, déplore le député. Nous savons que les priorités du premier ministre n’étaient pas liées au sort des travailleurs canadiens et encore moins de nos régions lorsqu’il a participé à la séance de photo pour signer l’accord le 30 novembre dernier », indique Bernard Généreux.

Sur le plan local, le député a participé à la tournée « À l’écoute des Québécois » à travers la province. Pour sa part, sa collègue Michelle Rempel, députée de Calgary-Nose Hill et ministre du cabinet fantôme responsable pour l’Immigration, s’est déplacée à La Pocatière pour un déjeuner d’affaires. Bernard Généreux s’attend ainsi à ce que les commentaires recueillis sur l’enjeu de la pénurie de main-d’œuvre mènent à l’annonce d’une nouvelle politique d’immigration mieux axée sur les besoins réels des régions du Canada lors de l’élection 2019.

Le député a aussi complété une ambitieuse tournée agricole pour mettre en valeur le travail acharné des producteurs de Montmagny—L’Islet—Kamouraska—Rivière-du-Loup.

M. Généreux a également été président d’honneur de l’événement GOvember, une initiative qui a permis de recueillir des dons pour le Projet Pères de la Maison de la famille de la MRC de Kamouraska ainsi que les fondations André-Côté et de l’hôpital Notre-Dame-de-Fatima.