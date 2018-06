Benoit Leclerc à la présidence d’honneur du 23e souper-bénéfice de la Fondation Jeunesse de la Côte-Sud

Monsieur Benoit Leclerc de Financière Banque Nationale a généreusement accepté d’être le président d’honneur des activités 2018 de la Fondation-Jeunesse de la Côte-Sud.

La 23e édition du souper-bénéfice des « Agapes de la Coopération et de l’Espoir » aura lieu, au Best Western Plus Hôtel Lévesque de Rivière-du-Loup, le 20 octobre prochain.

Le volet support financier aux organismes jeunesses des MRC de Montmagny, L’Islet, Kamouraska, Rivière-du-Loup, Témiscouata et des Basques, est présentement en marche. Le tirage de la Loto-Espoir Jeunesse 2018 offre 44 prix, dont un prix en argent de 10 000 $. Grâce à ce tirage, environ 35 000 $ seront versés pour des projets jeunesses, portant les dons à près de 600 000 $ depuis 1995.

C’est le 15 septembre prochain qu’aura lieu la 2e édition de Défi Cyclo Expert de Rivière-du-Loup, les fonds amassés par cette activité serviront, par le biais d’institutions scolaires, à défrayer du matériel et des ressources pour aider des élèves en difficulté d’apprentissage pour ainsi favoriser la persévérance et la réussite scolaire. Trois parcours seront proposés aux cyclistes : 67 km, 105 km et 140 km.

Le porte-parole de l’événement est Monsieur Sébastien Rousseau l’initiateur du programme “Roulons avec Classe” mis en place par la Sureté du Québec, puisque de plus en plus de cyclistes partagent les routes du Québec avec les véhicules motorisés. Pour de plus amples informations ou pour inscription : www.defi.cycloexpert.ca.