Benoit Leclerc à la présidence d’honneur du 23e souper-bénéfice de la Fondation Jeunesse de la Côte-Sud

M. Benoit Leclerc de Financière Banque Nationale se joint à la Fondation-Jeunesse de la Côte-Sud afin d’inviter la population à la 23e édition du souper-bénéfice des « Agapes de la Coopération et de l’Espoir », qui se tiendra, le 20 octobre prochain à 17 h 30 au Best Western Plus Hôtel Levesque de Rivière-du-Loup.

Quelque 250 convives sont attendus pour l’événement. Une soirée riche en émotion durant laquelle la Fondation rendra hommage à six jeunes qui se sont distingués par leur détermination, leur courage et leur prise en mains hors de l’ordinaire. Les récipiendaires du trophée méritas « la flamme de la jeunesse » et d’une bourse de 200 $ offerte par la Société Saint-Jean-Baptiste diocésaine de Sainte-Anne-de-La-Pocatière sont entre autres Cédric Lizotte dans la MRC de Kamouraska et Alexandre St-Pierre dans la MRC de L’Islet.

32 000 billets sont présentement en vente par une vingtaine d’organismes jeunesse du territoire qui recevront tous les profits générés par cette vente.