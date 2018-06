Benjamin Ouellet le meilleur jeune de moins de 18 ans en Arizona

Le coureur de Saint-Pascal Benjamin Ouellet a battu des records et s’est démarqué en Arizona ces derniers jours lors de sa première compétition internationale qui avait lieu à Phoenix. Il a battu deux records personnels, a récolté trois médailles et s’est bien positionné dans le classement mondial. De plus, Il s’est classé parmi les trois meilleurs les junior 20 ans et moins à travers le monde au 800m. Il a entre autres battu ses records personnels au 400 mètres grâce à un temps de 1 :01 :14 et un de 2:20:41 au 800. Celui-ci revient avec une récolte de trois médailles dont deux d’or au 200m et 800m ainsi qu’une médaille de bronze au 400m. Benjamin mentionne qu’il est vraiment satisfait de sa première expérience internationale et que ce n’est pas la dernière.