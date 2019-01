Une bénévole de Saint-Jean-Port-Joli récompensée

Crédit photo : Courtoisie

La Société historique Alphonse-Desjardins est fière de remettre une bourse de 500 $ à Rosalie Pelletier pour récompenser son engagement bénévole auprès des personnes handicapées.

Résidente de Saint-Jean-Port-Joli, Rosalie Pelletier fréquente le Centre d’équithérapie la Remontée depuis six ans. Maintenant âgée de 16 ans et étant à l’aise avec les chevaux, elle a le désir d’aider bénévolement les jeunes qui présentent des déficiences physiques ou intellectuelles à réaliser leur plein potentiel.

« Pourquoi j’ai choisi de faire du bénévolat? C’est au départ pour la cause. J’aime croire que je peux changer quelqu’un et l’aider à grandir et que je peux avoir une influence positive dans sa vie », a affirmé Rosalie Pelletier.

Le 17 octobre dernier, la Société historique Alphonse-Desjardins a lancé la bourse « Coopérer, une action à la fois » dans le cadre de la Semaine de la coopération afin de récompenser l’implication bénévole d’un jeune de 8 à 25 ans. Pour être admissibles, les jeunes devaient rédiger un texte de 250 mots sur leur engagement bénévole.

« L’engagement bénévole est intrinsèquement lié à l’histoire du Mouvement Desjardins. Il est donc naturel pour notre organisation de récompenser les actions des jeunes qui améliorent le quotidien de leur collectivité », a déclaré Christine Plante, directrice, Patrimoine historique et Identité d’entreprise.