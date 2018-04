Un bénévole de 18 ans de Saint-Pacôme récompensé

Le gouvernement du Québec a reconnu l’engagement exceptionnel de 40 bénévoles et organismes de toutes les régions du Québec lors de la 21e remise des prix Hommage bénévolat-Québec qui se déroulait le 17 avril dernier à l’hôtel du Parlement, dont celui d’un jeune de Saint-Pacôme.

Le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, M. François Blais, a remis 40 prix à des personnes et des organismes, dont les actions ont été bénéfiques pour leur communauté, dont Guillaume Milliard-Chamberland de Saint-Pacôme, dans la catégorie Jeune bénévole – Prix Claude-Masson.

Âgé de seulement 18 ans, M. Guillaume Milliard-Chamberland a déjà été bénévole pour de nombreuses activités organisées dans sa municipalité. Il est très présent dans le quotidien des enfants et des adolescents du village de Saint-Pacôme. Il est notamment engagé au soccer, où il fait la promotion de l’activité physique chez les jeunes en leur faisant aimer le sport. Une de ses motivations émane du fait que les jeunes améliorent leurs habiletés tout en étant dans le plaisir. De plus, à titre d’animateur bénévole au local Le Focus de Saint-Pacôme, M. Milliard-Chamberland a de la facilité à établir des liens avec des jeunes de 10 à 15 ans. À l’aise avec lui, ceux-ci développent un sentiment d’appartenance et une certaine confiance envers leur « grand frère ». Il aime les jeunes et ceux-ci le lui rendent bien.

« Il me fait chaud au cœur de voir des personnes (…) qui s’activent à améliorer la qualité de vie de concitoyennes et de concitoyens de notre comté, recevoir une distinction pour leur implication et leur dévouement. Par leurs généreuses actions, elles contribuent à la vitalité sociale de notre communauté. Je suis très reconnaissant aux gens qui offrent de leur temps pour aider les gens dans le besoin et soutenir des projets vitaux pour développement de nos milieux, leur travail est essentiel », a dit Norbert Morin, député de Côte-du-Sud et whip adjoint du gouvernement.