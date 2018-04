Crédit photo : Courtoisie

La Semaine de l’action bénévole a lieu partout au Québec du 15 au 21 avril 2018. Alain Dumas devient officiellement l’ambassadeur de la Semaine de l’Action bénévole 2018 suite à la réception de la distinction honorifique le 11 avril dernier.

Le thème de la Semaine de l’action bénévole 2018 est « je bénévole, tu bénévoles, conjuguons notre bénévolat ». « À travers ce thème, la Fédération des centres d’action bénévole du Québec a souhaité mettre de l’avant l’importance de s’unir plus que jamais dans une ère où l’individualisme est prédominant. L’utilisation du verbe “bénévoler” n’est pas intégrée dans le dictionnaire de la langue française. Cependant, son utilisation permet de refléter de nouvelles façons de s’impliquer et de lui offrir une image contemporaine dans une société en pleine mutation », a déclaré Fimba Tankoano, directeur général de la FCABQ.

Au Québec, c’est plus de 2 millions de personnes qui s’impliquent chaque année, ce qui est une aide substantielle aux organismes dans la réalisation de leurs missions. Sans ces bénévoles, la majorité des organismes ne seraient pas en mesure de répondre aux besoins de plus en plus grandissants au sein de la population. L’apport des bénévoles est essentiel et il faudrait encore plus de bénévoles pour continuer les magnifiques œuvres des organismes partout au Québec.