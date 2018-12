Belles performances des patineuses de Saint-Pascal

Crédit photo : Courtoisie

Du 30 novembre au 2 décembre dernier se tenait la compétition Invitation Trois-Pistoles. Plusieurs patineuses du CPA Saint-Pascal ont pris part à cette compétition.

Voici différents résultats. Catégorie compétition, Sans-limite moins de 8 ans : Mariane Moreau, médaille d’argent. Catégorie STAR, STAR 4 moins de 10 ans : Kelly-Ann Massé, médaille d’argent et Ellie Gagnon, médaille de bronze. STAR 4 moins de 13 ans : Élodie Richard, médaille d’argent. STAR 6 : Anne-Sophie Fournier, médaille d’or. Catégorie Patinage Plus, Étape 4 : Jade Ouellet. Étape 5 : Louisa Yu. Catégorie STAR, STAR 1 : Laurence Morneau, Alexandra Lajoie, Kim Lebrun et Léa Charest. STAR 2 : Rebecca Gagnon, Delphine Pelletier et Gabrielle Desjardins. STAR 3 : Carolane Richard et Nelly Pelletier. STAR 4, moins de 10 ans : Lousia Yu. STAR 4, moins de 13 ans : Marie-Soleil Madore. STAR 5, moins de 13 ans : Sélina Fournier. Catégorie compétition, pré-novice : Mathilde Michaud. En plus des médailles, les patineuses reviennent avec cinq rubans or, deux rubans argent, trois rubans bronze et un ruban mérite.