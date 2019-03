Belle journée pour les jeunes patineurs de Saint-Pascal

Crédit photo : Courtoisie

Samedi 23 février dernier s’est tenue à Saint-Cyprien la Journée Donald Chiasson secteur ouest. Une belle epérience pour les plus jeunes patineurs du CPA Saint-Pascal. Plusieurs d’entre eux en étaient à leur première expérience de compétition. Tous les patineurs ont obtenu un ruban.

Étape 2 : Makyka Barbeau (or), Loucas Yu et Kim Charest (argent)et Emy Dumais (bronze).

Étape 3 : Amy Lagacé (argent).

Étape 4 : Lya-Rose Pelletier (or), Audrey-Anne Lebrun et Raphaëlle Carrion (argent) et Catherine Moreau (bronze). Étape 5 : Anna Doyon-Demers et Jade Ouellet (or).

STAR 1 : Laurence Morneau et Louisa Yu (argent).

STAR 2 : Rebecca Gagnon, Alexandra Lajoie et Kim Lebrun (or), Gabrielle Desjardins et Léa Charest (argent) et Delphine Pelletier (bronze).

STAR 3 : Nelly Pelletier (bronze)