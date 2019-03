Belle expérience pour Pier-Alexandre Hudon en Croatie

Crédit photo : Courtoisie

Aux championnats mondiaux de patinage artistique, Pier-Alexandre Hudon, originaire de Saint-Roch-des-Aulnaies et sa partenaire Gabrielle Lévesque ont pris le 15erang au terme de leurs deux programmes.

« On est un peu déçu, on n’a pas eu les performances qu’on voulait et on ne voulait pas terminer notre saison comme ça, mais on est motivés pour retourner au travail pour l’an prochain. Malgré tout, c’était une très belle expérience qu’on se souviendra longtemps », a commenté le patineur.