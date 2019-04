Une belle assemblée générale à la Maison des Jeunes de L’Islet-Nord

Crédit photo : Courtoisie

Le lundi 25 mars dernier s’est tenue l’Assemblée générale annuelle de la Maison des Jeunes de L’Islet-Nord et pour la première fois dans les locaux du point de service de Saint-Jean-Port-Joli.

L’année 2018 fut riche en activités et ateliers à la Maison des Jeunes. Des sorties culturelles et sportives ont aussi régulièrement ponctué l’année et les participations aux différentes festivités de notre région, sans oublier la tenue du camp d’été Collectiv’été et le séjour au Village des sources. En 2018, l’animatrice Alexandra Pineault a mis en place des ateliers de Zoothérapie et les jeunes apprécient la visite régulière de ses animaux.

2019 continuera donc sur cette lancée et poursuivra aussi la réalisation de plans d’action de lutte contre la consommation de produits illicites, et contre l’intimidation, entre autres, dans l’objectif de favoriser l’inscription de nos jeunes en tant que citoyens dans une vie saine et engagée.

Lors de cette soirée, Guy Laprise, artiste-peintre a fait l’honneur d’offrir une de ses œuvres, un collage intitulé «Belle Jeunesse», qui représente à merveille l’éclat et l’énergie d’une jeunesse qui a tout à découvrir, à explorer, mais aussi à interroger afin de grandir et passer des caps vers la maturité.