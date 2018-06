Baseball : autre victoire de La Pocatière

Crédit photo : Véronique Dionne

La fin de semaine dernière, le CHOX-FM La Pocatière a connu une manche des plus opportunistes, soit la cinquième, lorsque trois coups sûrs ont produit quatre points pour changer le déficit de 3 à 1 en avance de 5 à 3 et l’emporter au compte de 5 à 4 sur Rivière-du-Loup devant une foule de plus d’une centaine de personnes.

Michaël Lavoie avec un double (2 pp), Jérémy Beaulieu avec un simple (1 pp) et Rémi Lévesque un simple (1 pp) ont profité de la seule mauvaise manche du lanceur perdant, Vincent Tardif. Rémi Lévesque avait fait des siennes en première manche avec un circuit en solo. Le CIEL-FM a rétréci l’avance à un point en septième manche, mais Martin Bossé s’est ressaisi en forçant Franco Dumont à frapper un ballon au champ centre avec deux coureurs sur les buts pour mettre fin au match.

Les deux lanceurs partants ont œuvré pendant tout le match. Avec neuf retraits au bâton, Martin a ainsi remporté sa deuxième victoire de la saison, il n’a toujours pas de défaite. Pour Vincent Tardif, il s’agissait d’un premier revers en trois départs. Récipiendaire du joueur de la semaine, Rémi Lévesque a poursuivi son travail avec trois autres coups sûrs, dont un coup de circuit. Raphaël Bérubé et Pierre-Yves Dubé du CIEL-FM ont également frappé trois coups sûrs dans cette partie.