Baseball senior : Deux premières défaites pour le CHOX-FM

Crédit photo : Jose Morales (Unsplash.com)

Le CHOX-FM de La Pocatière a connu deux défaites en autant de sorties sur le terrain samedi dernier. Il s’agissait de ces deux premiers matchs de la saison.

Lors de la première rencontre contre Le Bar La Mansarde, la formation de Matane attendait de pied ferme le CHOX-FM de La Pocatière et son lanceur Dave Rémillard. Chez lui à domicile, Le Bar La Mansarde a envoyé 12 frappeurs au bâton dès leur premier tour en y frappant sept coups sûrs qui se sont soldés par six points, ce qui a permis à l’équipe de ne plus regarder en arrière et de signer une victoire de 10 à 4 sur le CHOX-FM.

À Rimouski, Le Shaker a fait un copier-coller de sa cinquième manche de deux points en sixième manche pour marquer un total de quatre points dans ce deuxième tiers du match et vaincre le CHOX-FM de La Pocatière au compte de 5 à 3, devant une foule de plus de 125 personnes.

Avec ces deux premières défaites en autant de parties jouées, le CHOX-FM débute sa saison en 4e place du classement de la division ouest de la Ligue senior Puribec.