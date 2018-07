Baseball : Défaite pour le CHOX-FM

Crédit photo : Véronique Dionne

Après les résultats de la fin de semaine, les positions sont pratiquement cristallisées dans la division Est alors que les quatre équipes ne devraient pas bouger d’un poil dans les deux dernières semaines du calendrier. Dans la division Ouest, c’est tout le contraire alors que Témiscouata, Grand-Sault et La Pocatière sont engagées dans une lutte à finir pour le premier rang.

Le Construction Michaël Bérubé de Trois-Pistoles a gâché la fête du CHOX-FM de La Pocatière qui célébrait les 40 ans du baseball senior en les défaisant au compte de 8 à 1, devant plus de 250 personnes. Les gagnants ont cogné cinq coups sûrs en quatrième manche pour y marquer quatre points (avec deux retraits) et sortir de l’impasse de 1 partout pour se sauver avec la victoire. Ludovic Saucier et Samuel Laforest ont produit deux points chacun lors de cette manche. Jimmy Durette a été en contrôle durant ses six manches au monticule espaçant les six coups sûrs qu’il a accordés pour enregistrer la victoire. Martin Bossé a subi la défaite.