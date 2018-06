La banque postale : c’est quoi au juste?

Vous avez peut-être entendu parler de banque postale sans trop savoir de quoi il s’agit? C’est un terme tout nouveau pour vous?

Une mini-conférence sur cette idée qui fait son chemin de plus en plus sera présentée mardi prochain le 12 juin à 19 h 30 à la Salle communautaire de Saint-Roch-des-Aulnaies située au 1038 de la Seigneurie. Magalie Giroux du Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes fera un exposé sur ce projet et répondra aux questions soulevées par le public.

Il s’agit d’un évènement public et gratuit qui s’adresse à toute personne intéressée par le maintien de services financiers et bancaires de proximité dans nos municipalités rurales. Pour information : 418 354-2892