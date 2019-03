Balade en famille au Boisé Beaupré : un succès

Crédit photo : Courtoisie

L’activité « Balade en famille » s’est tenue le dimanche 3 mars en après-midi, au Boisé Beaupré.

Près de 150 participants ont profité de ce magnifique site pour faire de la raquette, du ski de fond et déguster la tire d’érable et les breuvages offerts pour l’occasion. Le maire de la Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, M. Rosaire Ouellet, mentionne que « La bonne participation à des activités comme celle-ci incite à les reconduire. Elles permettent aux citoyens de se rassembler, de créer des liens et de favoriser de saines habitudes de vie. »

Les participants ont été invités à remplir un coupon de participation pour le grand tirage du Passeport Kamouraska prévu dans la semaine du 25 mars.