La Bacaisse lance une campagne La Ruche pour souligner ses cinq ans.

Crédit photo : Courtoisie

Cet été, la compagnie célèbre cinq ans de comédies estivales au Théâtre des Prés de Saint-Germain et plonge dans une version revisitée du spectacle La Truie, la toute première création de la troupe en 2014. La jeune équipe est encore aujourd’hui portée par le désir d’offrir du théâtre professionnel accessible à tous dans la région dont plusieurs sont originaires.

On peut également s’attendre à une reprise du parcours d’enquête déambulatoire gratuit à Saint-Pacôme. Devant le succès du Cadavre du meunier, premier parcours créé en collaboration avec la Société du roman policier de Saint-Pacôme à l’été 2017, l’équipe souhaite développer ce concept unique au Québec et produire de nouvelles enquêtes et faire découvrir d’autres localités partout dans la région.

D’importants investissements sont donc requis pour assurer la survie de ces projets. Il en va de même pour la rémunération adéquate du travail des artistes, tout en bonifiant l’aspect spectaculaire des décors, éclairages, accessoires et musiques.

Pour son anniversaire, la compagnie se dotera d’un nouveau logo, d’un nouveau site web et de sa propre billetterie en ligne. Une partie du montant recueilli via La Ruche servira à actualiser l’image et l’accès aux services de La Bacaisse pour mieux refléter son dynamisme, sa créativité et ses ambitions. L’appui du public est essentiel dans cette campagne de financement participatif et permettra à La Bacaisse de demeurer le théâtre estival professionnel le plus accessible en offrant ses billets aux tarifs les plus bas possible.

Contribuer sur La Ruche est également une belle façon de planifier ses vacances estivales au Kamouraska. Les contreparties offertes pour les divers paliers de dons comprennent des billets de spectacles, des ateliers créatifs, des sorties gastronomiques et même des sorties kayak-théâtre. Les forfaits composés visent à faire découvrir la région et mettre en valeur les partenariats d’entreprises locales, tissés avec La Bacaisse au fil de ses cinq ans. La campagne se terminera le 15 juin. La Truie sera présentée du mercredi au samedi à 20 h du 1er au 31 août 2018. Relâche le 10, le 24 et le 29 août.