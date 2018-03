Auriez-vous oublié le goût de l’érable?

Crédit photo : Maxime Paradis

Les Amis de la Seigneurie des Aulnaies profitent du dégel de la Ferrée pour vous inviter à déguster votre première beurrée du printemps, avec l’ami Clément Morneau et son accordéon, sur la terrasse extérieure de la boulangerie artisanale Du pain… c’est tout, le samedi 24 mars de 11 h 30 à 13 h 30.

Les Amis de la Seigneurie forment maintenant un fort noyau de près d’une centaine de personnes désireuses de préserver le caractère unique du domaine seigneurial des Aulnaies. Ils veulent protéger et rendre de plus en plus authentique et agréable ce seul lieu au Québec où trouver manoir et moulin dans leur écrin maritime de jardins d’époque.

Membres corporatifs de la Seigneurie, les Amis ont l’ambition que leur domaine devienne un moment de partage et d’échanges et pas seulement un lieu de visite et de fréquentation.

Le nouveau pavillon d’accueil, dont l’architecture est ouverte sur l’étang, la nouvelle boulangerie avec à la manœuvre un artisan primé et les équipements de qualité sont aujourd’hui envisagés par les Amis pour créer des activités exclusives et stimulantes.

Les Amis se voient tout autant en réseau d’influence philanthropique pour assurer l’intégrité de ces monuments exceptionnels et leur valorisation qu’en groupes créateurs d’actions culturelles et sociales devant cimenter le sentiment d’appartenance.