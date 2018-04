Augmentation des valeurs foncières et par ricochet du compte de taxes à Sainte-Anne-de-La-Pocatière

Crédit photo : Maxime Paradis

Plusieurs résidents de Sainte-Anne-de-La-Pocatière ont été surpris de constater que leur compte de taxes coûtait plus cher cette année. Pourtant, ce n’est pas parce que la taxe foncière a augmenté, puisqu’elle est restée la même. C’est plutôt en raison d’une augmentation de la valeur foncière moyenne, suite à la révision du rôle, ce qui n’avait pas été fait depuis trois ans.

En somme, il s’agit d’une augmentation en générale de 12 %. C’est 5 % de plus qu’il y a trois ans. Le maire Rosaire Ouellet explique que la technique de l’entreprise Servitech a changé, car on s’établit plus sur la modernisation et l’équilibration. Il cite en exemple l’impact d’une entrée d’interblocs, d’asphalte ou de gravelle. Une entrée d’interbloc fait augmenter beaucoup plus la valeur d’une propriété qu’une entrée de gravelle.

Aussi, «la valeur des terres agricoles a augmenté de 28 % tandis que les bâtiments ont augmenté de 3 %. Ça s’explique par le fait que le prix d’achat pour les terres agricoles a été plus élevé dans les quatre dernières années», résume-t-il.

Les terrains des maisons unifamiliales ont aussi augmenté de 28 %.

« Il y a des gens qui avaient des questionnements effectivement et la majorité comprenne », ajoute le maire, au sujet de ses citoyens.

Le conseil municipal a préféré de garder le statu quo, c’est-à-dire de ne ni augmenter ni baisser les taxes. « C’est mieux que de baisser le compte de taxes cette année et éventuellement le remonter dans deux ans. Je préfère la stabilité », a signifié le maire Ouellet.