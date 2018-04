Augmentation des excédents de la Caisse Desjardins de l’Anse de La Pocatière

Crédit photo : Courtoisie

Au terme de son exercice 2017, la Caisse Desjardins de L’Anse de La Pocatière affiche des excédents d’exploitation de 2 500 000 $, en hausse de 3,8 % par rapport à ceux de 2016. Ses excédents avant ristournes aux membres atteignent 3,5 M$, soit une croissance de 11,6 %. Son volume d’affaires a augmenté de 12,9 %, pour s’établir à 1,3 milliard de dollars.

La caisse a retourné 711 366 $ à ses membres et à la collectivité, dont 191 467 $ sous forme de commandites et de dons et par son Fonds d’aide au développement du milieu. « Nous procéderons, en 2018, au versement de ristournes totalisant 530 000 $ et au dépôt de 200 000 $ dans notre Fonds d’aide au développement du milieu. Ce dernier est une forme de ristourne collective nous permettant d’appuyer des projets porteurs dans la communauté. C’est grâce à la fidélité de nos membres et clients que Desjardins est en mesure d’enrichir la vie des personnes et des communautés », a mentionné M. Jacques Lavoie, président.

L’évolution de la ristourne a été l’un des sujets abordés lors du 23e Congrès du Mouvement Desjardins à l’automne 2017. Les délégués ont convenu qu’à compter de 2019, qu’en plus des ristournes traditionnelles sur l’épargne et le crédit, une ristourne sera accordée aux membres en fonction de leur détention de produits et services de Desjardins, par exemple, les produits d’assurance et les cartes de crédit.

Avec un actif global de 541 000 000 $, la Caisse Desjardins de l’Anse de La Pocatière contribue au développement économique et social de ses quelque 14 584 membres et de la collectivité où elle est présente. Elle offre toute la gamme de produits et services du Mouvement Desjardins, dont elle fait partie intégrante. Premier groupe financier coopératif du Canada, le Mouvement Desjardins est reconnu parmi les institutions financières les plus solides au monde et comme une entreprise citoyenne d’exception.