Audrey D’Anjou heureuse de sa participation à Miss Canada

La Pocatoise Audrey D’Anjou, qui était finaliste au concours Miss Canada, se dit très heureuse de sa participation, même si elle n’est pas repartie avec la prestigieuse couronne.

Finaliste aux côtés de 25 autres filles provenant de partout au Canada, Audrey D’Anjou n’est pas du tout amère de sa participation à ce concours de personnalité. Même si elle ignore à quelle position elle s’est classée, car les résultats ne sont pas communiqués à l’exception des trois premières positions, elle rappelle qu’elle s’est inscrite sans attente et que c’est avec ce même sentiment qu’elle a abordé la compétition.

« Je croyais qu’avoir une personnalité forte et être différente pouvaient nous avantager. Mais en fait, il y a un moule Miss Canada que les juges recherchent et il faut “rentrer dedans” si on veut gagner. » – Audrey D’Anjou

Néanmoins, elle comprend que certaines filles qu’elle a côtoyées durant toute la semaine trouvent la défaite plus difficile. « La majorité des filles s’étaient inscrites pour l’expérience et elles y allaient au meilleur de leur connaissance. Mais il faut dire que certaines prennent ça plus à cœur », de déclarer Audrey, citant en exemple deux des trois gagnantes qui avaient un coach spécialisé pour ce type de concours qui les accompagnait, un peu comme dans le film Miss Personnalité avec Sandra Bullock.

Mais au-delà de la compétition, ce qui l’a surtout surprise, c’est l’aspect personnalité du concours. Autant c’est ce qui l’a poussée à s’inscrire, autant c’est ce qui l’a déçue. « Je croyais qu’avoir une personnalité forte et être différente pouvaient nous avantager. Mais en fait, il y a un moule Miss Canada que les juges recherchent et il faut “rentrer dedans” si on veut gagner », mentionne-t-elle.

Retour à la normale

Maintenant que l’aventure est terminée, Audrey D’Anjou compte bien reprendre le cours de sa vie, elle qui a mis beaucoup de temps récemment à mousser sa candidature. « J’ai mon certificat à terminer et un projet d’entreprise à mon compte personnel que je veux mettre sur pieds, en parallèle à mon emploi chez Solutions Novika. »

Elle compte également continuer à s’impliquer dans sa communauté, comme elle le faisait par le passé, et garder contact avec quelques-unes de ses nouvelles amies qu’elle s’est faites lors de la compétition. « Une d’entre elles doit se marier cet été et nous avons été invitées. La poussière sera retombée et ça sera une belle occasion de se revoir », conclut-elle.