Aude veut donner au suivant

Crédit photo : Courtoisie

Il y a maintenant un an, la Give Box de la MRC de L’Islet ouvrait ses portes dans la municipalité de Saint-Jean-Port-Joli. Située à l’arrière de la maison communautaire Joli, la roulotte a su charmer tous et toutes, et ce dès le premier jour.

Pour ceux peu familiers avec son concept, voici un simple résumé de son fonctionnement : prenez, déposez, partagez. Comme le dit son nom, la « Give Box » est une énorme boîte à dons où la population de la MRC peut aller déposer des objets dont elle ne se sert plus, et en récupérer pour leur donner une nouvelle vie. Lors de l’ébauche du projet, de nombreuses craintes ont été exprimées quant au déroulement autonome et respectueux des échanges dans la Give Box.

Toutefois, après un an de fonctionnement, il est possible d’affirmer que la Give Box est un modèle d’appropriation de projet par son milieu. Des milliers d’échanges gratuits s’y sont déroulés, et ce sans aucun vandalisme. C’est en raison de cet énorme succès que, malgré ce qui a été annoncé lors de son ouverture, il semblerait plus judicieux que la roulotte reste à Saint-Jean-Port-Joli, où la population a pris habitude de l’utiliser. Toutefois, cela ne signifie pas que les autres municipalités ne devraient pas bénéficier d’un même service. C’est pourquoi Aude, avec l’aide de la CDC, aimerait accompagner bénévolement des personnes de la région qui aimeraient contribuer dans leur milieu en se lançant dans un projet semblable au sien. Toute personne intéressée peut communiquer avec la CDC au 418 358-6001.