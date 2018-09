Attention dans les zones scolaires

Crédit photo : Courtoisie

Les 18 et 19 septembre dernier, le comité de la famille et des aînés de la municipalité de L’Islet tenait son activité annuelle de sensibilisation aux automobilistes et aux piétons dans les zones scolaires.

Sous l’initiative de ce comité, plus de 200 dépliants ont été remis aux automobilistes aux abords des écoles Saint-François-Xavier et Jeanne-de-Chantal. Cette activité a pour objectif d’accroître la sécurité des piétons, particulièrement dans les zones scolaires.