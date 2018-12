Ateliers laser chez Novika

Crédit photo : Courtoisie

Événement unique en Amérique du Nord, la sixième édition des Ateliers laser s’est conclue le mercredi 21 novembre dernier chez Novika, à La Pocatière.

L’événement a regroupé 27 participants provenant de 16 entreprises différentes, de même qu’une vingtaine de partenaires œuvrant dans le monde des lasers, de l’optique, de l’automatisation et de la recherche appliquée. Ces deux journées ont été l’occasion pour les manufacturiers québécois de développer une connaissance pratique et théorique des procédés utilisant les lasers de haute puissance, grâce à des conférences et à des ateliers pratiques en laboratoire.

Au-delà de la transmission de savoir, les Ateliers laser sont une occasion unique d’échange entre entreprises, spécialistes de procédés, fournisseurs d’équipements et acteurs du monde de la recherche, afin de soutenir le déploiement actuel des procédés laser dans le milieu manufacturier québécois. L’événement est organisé par Novika, avec la collaboration du Consortium de recherche et d’innovation en transformation métallique (CRITM), du Centre québécois de recherche et développement de l’aluminium (CQRDA), de Laserax et de l’UQAR, et avec la participation de Fanuc Robotics Canada, IPG Photonics, Gentec-EO et Optech.