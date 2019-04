Des ateliers de jardinage inspirant à l’École Sacré-Cœur

Crédit photo : Maxime Paradis

L’école Sacré-Cœur de La Pocatière est plus que jamais déterminée à verdir sa cour d’école. Derrière ce désir se cachent des ateliers de jardinage offerts depuis janvier dernier par des bénévoles du Jardin floral de La Pocatière aux élèves de huit classes de la maternelle à la 3eannée.

Les ateliers en question ont été initiés par Bruno Jacob et Chloé Gouveia du Jardin floral, en collaboration avec le Musée québécois de l’agriculture et de l’alimentation. « Pour nous, c’est une belle façon de faire connaître le Jardin, qui est peu fréquenté par les jeunes familles, et de partager notre expertise aux enfants et au personnel de l’école », de commenter Chloé Gouveia, présidente du Jardin floral.

Au nombre de cinq, ces ateliers portent sur les pousses et les germinations, les plantes et le compagnonnage, les semis (deux ateliers) et la transplantation. Lors de notre passage le 26 mars dernier, la classe de 3eannée de Marie-Claude Lebel s’adonnait justement aux semis qui seront éventuellement transplantés dans des bacs dont la confection pourrait être confiée aux élèves l’École polyvalente de La Pocatière et qui seront installés par la suite dans la cour de l’École Sacré-Cœur. « Nous avons développé une entente avec le camp de jour de La Pocatière qui doit s’occuper de l’entretien des plants durant l’été. Des parents bénévoles et même des enseignants se sont proposés pour donner un coup de main », d’indiquer l’enseignante.

À la rentrée scolaire, s’ils restent suffisamment de légumes et de fines herbes, les enfants pourront les consommer, ou même les transformer. « On regarde pour s’inscrire au programme “Super Classe!” qui permettrait de faire des ateliers culinaires où les enfants transformeraient eux-mêmes le fruit de ce qu’ils ont cultivé », d’ajouter Sonia Milliard, enseignante de 1reannée.

Avec les résidus des plants, l’école prévoirait même débuter son propre compost à l’automne et recommencer le cycle des semis annuellement au printemps. « C’est un projet très constructif et concret pour les enfants. Ça leur inculque des notions de sciences, tout en leur permettant d’aller à l’extérieur. Ils reprennent aussi contact avec la terre, une valeur qui s’est perdue dans plusieurs familles au fil du temps », de déclarer Chantale Bélanger, enseignante en maternelle.

Verdir la cour d’école

Pour le directeur de l’École Sacré-Cœur, Éric Lavoie, ce projet d’ateliers avec le Jardin floral est devenu en quelque sorte la pierre angulaire d’un grand projet plus vaste de verdissement de la cour d’école que l’ensemble du personnel, des élèves et des parents chérissent depuis un certain temps. À cet effet, il mentionnait qu’une « Vertgolas », sorte de pergolas qui sera embellie de plantes et qui pourra servir de lieu d’enseignement, y serait bientôt aménagée au milieu du printemps.

Un arboretum, qui consiste en une plantation de différences essences d’arbres, viendra s’ajouter à ce projet d’embellissement de la cour d’école, en plus de servir à des fins pédagogiques. « L’arboretum est un projet en collaboration avec la Ville de La Pocatière qui, à terme, va nous permettre d’enlever les clôtures autour de la cour d’école et d’avoir un environnement plus vert et plus sain pour les enfants », de conclure le directeur.