Des assemblées de cuisine pour Québec solidaire

Crédit photo : Courtoisie

C’est le 26 avril prochain à 19 h à Saint-Germain que la première assemblée de cuisine organisée par Québec Solidaire Côte-du-Sud aura lieu, en vue de discuter des enjeux locaux pour la campagne électorale d’octobre 2018.

En effet, Québec Solidaire Côte-du-Sud est en mode action pour les prochains mois. Le parti de la solidarité mettra en place plusieurs événements de consultation sous forme « d’assemblées de cuisine » pour déterminer la plateforme électorale locale. C’est grâce à ces événements répartis sur le territoire des MRC de Kamouraska, L’Islet et Montmagny que les citoyennes et citoyens, membres et sympathisants pourront s’exprimer.

Pour les participants, ces assemblées seront aussi l’occasion de faire connaissance avec Guillaume Dufour qui a posé sa candidature en vue de l’investiture de Québec solidaire dans le comté de Côte-du-Sud.