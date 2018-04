Assemblée générale houleuse pour la Seigneurie des Aulnaies

Crédit photo : Maxime Paradis

Au terme d’une longue assemblée générale annuelle, la Seigneurie des Aulnaies a présenté un déficit d’opération pour l’année 2017, malgré une hausse de revenus dans plusieurs de ses secteurs d’activités. Ruée de questions, le conseil d’administration a dû expliquer ce bilan inattendu et rassurer les membres de la Corporation.

Au total, ce sont des revenus de 633 989 $ que la Corporation a engendré pour des dépenses équivalentes à 648 758 $. Le déficit s’élève donc à 14 769 $. « C’est le genre de situation qui peut arriver, même si ce n’est pas idéal. Mais il faut dire que le déficit représente environ 2 % de notre budget annuel », de déclarer le président, Eric Dufresne.

Pourtant, tous les indicateurs étaient à la hausse l’an dernier à la Seigneurie des Aulnaies. Achalandage record (10 % de plus par rapport à 2016), hausses des ventes de farine et hausse des ventes à la boutique muséale, pour ne nommer que ces quelques éléments. De plus, rappelons que les prévisions présentées l’an dernier laissaient supposer d’éventuels bénéfices. Selon M. Dufresne, qui a tenu à apporter des précisions, le déficit est attribuable principalement aux immobilisations et à l’embauche d’une ressource en comptabilité qui a dû assurer la transition après la démission de l’ancienne secrétaire-comptable.

Longue assemblée

Là où le conseil d’administration a été intensément questionné, c’est suite à la présentation du rapport du président où il était question d’une « année difficile entre la direction générale et les partenaires. » Même si un des administrateurs, Jonathan Saint-Pierre, a ensuite tenu à rassurer les membres en mentionnant que « les relations se poursuivaient et qu’il n’y avait pas eu de divorce », cela n’a pas été suffisant pour mettre un terme aux questionnements qui se sont poursuivis à la toute fin de l’assemblée. Résultat, l’AGA débutée à 19 h 30 s’est étirée pratiquement jusqu’à 23 h

En lien avec ce sujet, le conseil d’administration a mentionné vouloir maintenir une atmosphère positive de collaboration avec les partenaires de la Seigneurie en 2018. Il désire également retrouver le chemin de la rentabilité. À ce chapitre, les prévisions pour la prochaine année laissent entrevoir une hausse des revenus de 8 % et un surplus avoisinant les 15 000 $.

Nouvel administrateur

Du côté des administrateurs, deux postes étaient en élection mardi soir. Au siège #6, Mme Geneviève Paré a décidé de ne pas renouveler son mandat. Elle a été remplacée par M. Carol Gagnon.

Au siège #3, le poste était vacant depuis deux semaines, suite à la démission de M. Luc Pelletier. Contre toute attente, ce dernier a signifié son intérêt à reprendre son poste, après avoir été suggéré de nouveau par l’assemblée. M. Nicolas Paquin, lui, a préféré décliner l’offre de siéger, évitant ainsi une élection et confirmant la nomination de M. Pelletier au siège #3.